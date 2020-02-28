Военный эксперт допустил начало Третьей мировой войны из-за обострения в Сирии
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН рассказал, как должна вести себя Россия после гибели в Сирии 33 турецких военных.
Подробности гибели 33 турецких военных раскрыли в российском Министерстве обороны. По данным ведомства, турецкие военные, попавшие под обстрел сирийских правительственных сил в Идлибской зоне деэскалации, не должны были там находиться. Накануне боевики из запрещенной террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли попытку наступления на позиции сирийской армии в районе населенного пункта Бехун. Сирийские войска ответили огнем, под который попали и турецкие военнослужащие, «находившиеся в боевых порядках террористических формирований».
Военные эксперты считают, что сейчас в Сирии сложилась крайне опасная ситуация, которая может перерасти в открытую, объявленную войну. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН считает, что инцидент в худшем случае станет началом Третьей мировой.
«Не исключаю, что это станет основанием для начала Третьей Мировой войны. Это в худшем варианте. В лучшем - дело ограничится наращиванием турецкой группировки, боевыми действиями, вытеснением сирийских войск из Идлиба, восстановлением границ Идлиба и большими потерями сирийской армии», - считает эксперт.
«Гибель турецких военнослужащих может стать основанием для начала Третьей Мировой войны»
Сразу после инцидента советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки в эфире телеканала A Haber заявил, что Турция готова вступить в войну с Россией. При этом России, считают аналитики, в этой крайне непростой ситуации нужно постараться максимально избежать участия в этом конфликте.
«Идеальный вариант: мы не принимаем участие во всем этом. Нам нужно любой ценой избегать втягивания непосредственного втягивания России в эту войну. Оптимально, если мы будем помогать Сирии в вопросах вооружения военной техники и обеспечения специалистами и скрытого участия наших сил в спецоперациях. В этом случае мы не даем Турции повода для перекрытия проливов и не даем повода для блокировки наших коммуникаций», - описал сценарий поведения Москвы в этом конфликте.
Как считает Константин Сивков, если Россия все же втянется в этот конфликт, то это будет тяжелейшая ситуация. Сирию военный эксперт называет удаленным и изолированным театром военных действий. Анкара в этом случае перекроет на официальных основаниях проливы Дарданеллы и Босфор. Если Москва будет направлять вооружения в Сирию морским путем, то Турция спокойно сможет топить наши корабли.
«При этом сил и средств у нас, чтобы обеспечить защиту наших коммуникаций, нет. Обеспечить снабжение войск в этом районе нам можно будет только через воздушный мост, то есть через Иран и Ирак. Над Ираком будут проблемы, в связи с возможным противодействием США и Турции. Нам придется создавать систему противовоздушной обороты, зону прикрытия. Наращивать группировку придется, но все равно пропускная способность воздушного моста невелика и ограничивается она двумя факторами. Это ограниченная оперативная емкость аэродромной сети Сирии как таковой. И ограниченная оперативная емкость авиабазы Хмеймим, причем я не сомневаюсь, что ее будут обстреливать», - считает военный эксперт Константин Сивков.
Тем временем РИА Новости передает, что на фоне гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе усилена охрана посольства РФ в Анкаре.
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