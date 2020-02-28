Военный эксперт допустил начало Третьей мировой войны из-за обострения в Сирии

Подробности гибели 33 турецких военных раскрыли в российском Министерстве обороны. По данным ведомства, турецкие военные, попавшие под обстрел сирийских правительственных сил в Идлибской зоне деэскалации, не должны были там находиться. Накануне боевики из запрещенной террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли попытку наступления на позиции сирийской армии в районе населенного пункта Бехун. Сирийские войска ответили огнем, под который попали и турецкие военнослужащие, «находившиеся в боевых порядках террористических формирований».

Военные эксперты считают, что сейчас в Сирии сложилась крайне опасная ситуация, которая может перерасти в открытую, объявленную войну. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН считает, что инцидент в худшем случае станет началом Третьей мировой.

«Не исключаю, что это станет основанием для начала Третьей Мировой войны. Это в худшем варианте. В лучшем - дело ограничится наращиванием турецкой группировки, боевыми действиями, вытеснением сирийских войск из Идлиба, восстановлением границ Идлиба и большими потерями сирийской армии», - считает эксперт.