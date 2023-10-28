Эрдоган: Турция объявит Израиль военным преступником

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна объявит Израиль военным преступником.

Байден усомнился в данных Палестины о числе жертв в Газе

По его словам, соответствующая работа уже ведется.

Эрдоган прибыл на вертолете на митинг по Палестине в Стамбуле. В знак солидарности с Газой, Эрдоган вышел на сцену в шарфе в цветах палестинского флага.

Ранее сообщалось, что Анкара направила приглашения на митинг лидерам Египта, Ливии, Саудовской Аравии, и Иордании, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПалестинаИзраильТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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