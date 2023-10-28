Эрдоган: Турция объявит Израиль военным преступником
28 октября 202316:56
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна объявит Израиль военным преступником.
По его словам, соответствующая работа уже ведется.
Эрдоган прибыл на вертолете на митинг по Палестине в Стамбуле. В знак солидарности с Газой, Эрдоган вышел на сцену в шарфе в цветах палестинского флага.
Ранее сообщалось, что Анкара направила приглашения на митинг лидерам Египта, Ливии, Саудовской Аравии, и Иордании, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru