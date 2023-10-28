Эрдоган: Турция объявит Израиль военным преступником

По его словам, соответствующая работа уже ведется.

Эрдоган прибыл на вертолете на митинг по Палестине в Стамбуле. В знак солидарности с Газой, Эрдоган вышел на сцену в шарфе в цветах палестинского флага.

Ранее сообщалось, что Анкара направила приглашения на митинг лидерам Египта, Ливии, Саудовской Аравии, и Иордании, отмечает «Радиоточка НСН».

