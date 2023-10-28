Эрдоган обратился к Израилю с призывом выйти из «состояния безумия»
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль выйти из «состояния безумия», а также прекратить бомбардировки сектора Газа. Соответствующее обращение он опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter) 28 октября.
Эрдоган отметил, что бомбардировки сектора Газа Израиль активизировал прошлой ночью. По его словам, они «направлены против женщин, детей и мирных граждан» и усугубляют гуманитарный кризис.
«Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои нападения», – заявил президент Турции.
Ранее военные истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняли ночные удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщает 28 октября официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-разведчик США Риттер заявил о ловушке для ВСУ в ДНР
- Токаев объявил в Казахстане 29 октября днём траура по погибшим шахтерам
- Эрдоган обратился к Израилю с призывом выйти из «состояния безумия»
- СМИ сообщили о состоянии пострадавших на шахте в Караганде
- ХАМАС опроверг успех наземного наступления Израиля
- ЦАХАЛ ударила по 150 подземным целям ХАМАС в секторе Газа
- Страх партизанской войны? Эксперты в России объяснили военную тактику Израиля в секторе Газа
- Гладков: ВСУ за сутки нанесли удары по шести населенным пунктам
- Силы ПВО перехватили шесть украинских беспилотников
- Эксперты предупредили о возможном росте ставок по рыночной ипотеке до 20%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru