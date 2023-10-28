Эрдоган обратился к Израилю с призывом выйти из «состояния безумия»

Эрдоган отметил, что бомбардировки сектора Газа Израиль активизировал прошлой ночью. По его словам, они «направлены против женщин, детей и мирных граждан» и усугубляют гуманитарный кризис.

«Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои нападения», – заявил президент Турции.

Ранее военные истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняли ночные удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщает 28 октября официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.



