Эрдоган обратился к Израилю с призывом выйти из «состояния безумия»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль выйти из «состояния безумия», а также прекратить бомбардировки сектора Газа. Соответствующее обращение он опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter) 28 октября.

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Эрдоган отметил, что бомбардировки сектора Газа Израиль активизировал прошлой ночью. По его словам, они «направлены против женщин, детей и мирных граждан» и усугубляют гуманитарный кризис.

«Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои нападения», – заявил президент Турции.

Ранее военные истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняли ночные удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщает 28 октября официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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