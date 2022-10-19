Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
Турецкий и украинский президенты Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор по ситуации на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщает канцелярия турецкого лидера, Эрдоган в ходе диалога указал на важность сохранения возможности дипломатии при любых обстоятельствах. Он также предложил помощь в организации переговоров.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. В конце сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.
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