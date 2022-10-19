Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Турецкий и украинский президенты Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор по ситуации на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает канцелярия турецкого лидера, Эрдоган в ходе диалога указал на важность сохранения возможности дипломатии при любых обстоятельствах. Он также предложил помощь в организации переговоров.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. В конце сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эрдоган
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры