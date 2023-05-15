Эрдоган получил 49,34% голосов после обработки 99,9% бюллетеней
15 мая 202306:40
В Турции после обработки 99,9% бюллетеней президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,34 процента голосов, сообщает телеканал TRT Haber.
Его соперник, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу набрал 45%.
Для победы в первом туре нужно набрать 50 процентов + один голос. Если этого не произойдет, будет проведен второй тур выборов главы государства. Он состоится 28 мая.
Ранее стало известно, что Эрдоган не набирает необходимое количество голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru