Эрдоган получил 49,34% голосов после обработки 99,9% бюллетеней

В Турции после обработки 99,9% бюллетеней президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,34 процента голосов, сообщает телеканал TRT Haber.

Полученных Эрдоганом доля голосов упала ниже 50%

Его соперник, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу набрал 45%.

Для победы в первом туре нужно набрать 50 процентов + один голос. Если этого не произойдет, будет проведен второй тур выборов главы государства. Он состоится 28 мая.

Ранее стало известно, что Эрдоган не набирает необходимое количество голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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