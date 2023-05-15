Полученных Эрдоганом доля голосов упала ниже 50%

Доля голосов, полученных действующим турецким лидером Тайипом Эрдоганом на выборах главы государства, упала ниже 50%, сообщает ТАСС.

В Турции завершилось голосование на президентских выборах

Таковы данные ЦИК после вскрытия 91,1% урн. Президент набирает 49,98% голосов, его главный соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,23%. Кандидат от альянса АТА Синан Оган получает 5,32%.

Для победы в первом туре кандидат должен получить 50% + 1 голос.

Ранее после обработки бюллетеней из 78% урн действующий президент получал 50,6% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ВыборыТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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