Полученных Эрдоганом доля голосов упала ниже 50%
15 мая 202300:05
Доля голосов, полученных действующим турецким лидером Тайипом Эрдоганом на выборах главы государства, упала ниже 50%, сообщает ТАСС.
Таковы данные ЦИК после вскрытия 91,1% урн. Президент набирает 49,98% голосов, его главный соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,23%. Кандидат от альянса АТА Синан Оган получает 5,32%.
Для победы в первом туре кандидат должен получить 50% + 1 голос.
Ранее после обработки бюллетеней из 78% урн действующий президент получал 50,6% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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14 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru