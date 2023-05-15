СМИ: Эрдоган не набирает необходимое количество голосов

Турецкий лидер Реджэп Тайип Эрдоган набирает 49,42% голосов на президентских выборах, сообщает TRT Haber со ссылкой на итоги обработки бюллетеней с 99,21% избирательных урн.

Полученных Эрдоганом доля голосов упала ниже 50%

Его оппонент Кемаль Кылычдароглу получает 44,88%.

При этом Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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