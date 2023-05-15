СМИ: Эрдоган не набирает необходимое количество голосов
15 мая 202303:01
Турецкий лидер Реджэп Тайип Эрдоган набирает 49,42% голосов на президентских выборах, сообщает TRT Haber со ссылкой на итоги обработки бюллетеней с 99,21% избирательных урн.
Его оппонент Кемаль Кылычдароглу получает 44,88%.
При этом Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует.
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14 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru