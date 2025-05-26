СМИ: В Тульской области произошло массовое отключение электричества
26 мая 202501:01
О массовом отключении электричества заявили жители нескольких городов Тульской области, сообщает Telegram-канал Mash.
До этого в небе были слышны 14 взрывов. Блэкаут коснулся Алексина и нескольких районов Тулы. В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий аварии.
Причина отключения не установлена. Звуки, похожие на беспилотники, слышали в Новомосковске.
Ранее в Минобороны заявили, что над пятью регионами России сбит 51 украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru