СМИ: В Тульской области произошло массовое отключение электричества

До этого в небе были слышны 14 взрывов. Блэкаут коснулся Алексина и нескольких районов Тулы. В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий аварии.

Причина отключения не установлена. Звуки, похожие на беспилотники, слышали в Новомосковске.

Ранее в Минобороны заявили, что над пятью регионами России сбит 51 украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

