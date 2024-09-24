Эрдоган заявил, что мир далек от завершения конфликта на Украине
24 сентября 202419:18
Мир всё ещё далёк от завершения конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Выступая на Генассамблее ООН, он отметил, что боевые действия на Украине идут уже третий год, однако до установления мира всё ещё далеко.
«По мере того, как ускоряется гонка вооружений, пространство для дипломатии сокращается», - подчеркнул турецкий лидер.
Ранее Эрдоган заявил, что возвращение Крыма в состав Украины — требование международного права, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru