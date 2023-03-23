Эрдоган: Арестованы более 300 человек из-за обрушения домов при землетрясениях
В Турции арестованы более 300 человек в связи с обрушением зданий при землетрясениях 6 февраля, сообщил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам начаты следственные мероприятия в отношении 1364 человек, задержаны 302 человека, в отношении 312 выданы ордера на арест, четверо из них находятся за границей. Из задержанных 106 являются подрядчиками, 18 проводили изменения в структуре зданий.
Президент отметил, что все построенные в непосредственной близости от сейсмических разломов дома были возведены до 1999 года, до принятия правил возведения сейсмоустойчивых зданий.
Ранее Эрдоган заявил, что землетрясения, произошедшие на юго-востоке страны 6 февраля, затронули 11 турецких провинций и коснулись 14 млн человек.
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