Эрдоган: Арестованы более 300 человек из-за обрушения домов при землетрясениях

По его словам начаты следственные мероприятия в отношении 1364 человек, задержаны 302 человека, в отношении 312 выданы ордера на арест, четверо из них находятся за границей. Из задержанных 106 являются подрядчиками, 18 проводили изменения в структуре зданий.

Президент отметил, что все построенные в непосредственной близости от сейсмических разломов дома были возведены до 1999 года, до принятия правил возведения сейсмоустойчивых зданий.

Ранее Эрдоган заявил, что землетрясения, произошедшие на юго-востоке страны 6 февраля, затронули 11 турецких провинций и коснулись 14 млн человек.

