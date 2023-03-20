Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек

Выступая в парламенте Турции он также уточнил, что пострадали 107 204 человека.

В пресс-службе AFAD отметили, что в 11 провинциях, которые были затронуты землетрясениями, выплачивается «помощь на семью» в размере 10 000 турецких лир для удовлетворения неотложных потребностей.

Землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7 произошли 6 февраля в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу отметил, что более 6,6 тысячи погибших - иностранцы, сообщает RT.