Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек

Глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер заявил, что в результате землетрясений 6 февраля погибли 50 096 человек, сообщает ТАСС.

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Выступая в парламенте Турции он также уточнил, что пострадали 107 204 человека.

В пресс-службе AFAD отметили, что в 11 провинциях, которые были затронуты землетрясениями, выплачивается «помощь на семью» в размере 10 000 турецких лир для удовлетворения неотложных потребностей.

Землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7 произошли 6 февраля в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу отметил, что более 6,6 тысячи погибших - иностранцы, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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