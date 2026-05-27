«Если такой закон будет принят, будут внесены изменения в Трудовой кодекс. В этом смысле ничего сложного нет, но здесь проблема в другом. Увеличение отпуска фактически на неделю может негативно сказаться на работодателях. Каждый год ситуация меняется, но многие компании все равно остаются пока в условиях дефицита кадров. Если еще дать дополнительный отпуск, нужно будет перестраивать все системы, все рабочие и бизнес-процессы. Экономику тоже придется перестраивать, потому что это дополнительные расходы, так как это оплачиваемый отпуск, когда работник не работает, но работодатель платит средний заработок. Это дополнительная нагрузка, которая уже неподъемная для многих работодателей», - объяснил он.

Он также подчеркнул, что россияне отдыхают достаточно дней в году, учитывая нерабочие праздничные дни.

«Как правило, такие законопроекты отклоняются, потому что мы и так довольно долго в году отдыхаем. У нас не только отпуска, но и нерабочие праздничные дни. У нас закон позволяет делить отпуск на части, но должно быть важное условие, что одна из частей не должна быть меньше 14 дней. Две недели подряд нужно отгулять. Поэтому в любом случае отпуск будет захватывать и выходные дни. Остальные дни можно взять по одному, по три или пять, но это по договоренности», - заключил собеседник НСН.

Вычет выходных из отпуска ударит по зарплате работника, в этом нет никакого смысла, заявила ранее НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

