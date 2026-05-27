Существенный рост экспорта российской музыки на западные платформы связан с размытием этого понятия и с русскоязычными слушателями в других странах, объяснил в интервью НСН исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.

По итогам 2025 года объем экспорта российской музыки вырос на 42,9% до 200 млн евро, сообщило ранее издание РБК со ссылкой на отчет Национальной федерации музыкальной индустрии. Отмечается, что крупнейшими площадками для монетизации российской музыки за рубежом стали YouTube, Spotify и Apple Music. Коннов отметил, что наши артисты не уходили с этих площадок.