Лукавство и поп-рэп: Что стоит за ростом «экспорта» российской музыки
Российские артисты публикуют песни на всех западных площадках, при этом из-за рубежа сложно оплачивать российские стриминги, заявил в эфире НСН Дмитрий Коннов.
Существенный рост экспорта российской музыки на западные платформы связан с размытием этого понятия и с русскоязычными слушателями в других странах, объяснил в интервью НСН исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.
По итогам 2025 года объем экспорта российской музыки вырос на 42,9% до 200 млн евро, сообщило ранее издание РБК со ссылкой на отчет Национальной федерации музыкальной индустрии. Отмечается, что крупнейшими площадками для монетизации российской музыки за рубежом стали YouTube, Spotify и Apple Music. Коннов отметил, что наши артисты не уходили с этих площадок.
«Российские артисты не уходили с западных площадок. Это западные площадки ушли с российского рынка, но для наших артистов они по-прежнему открыты. Да, существуют какие-то цифро-логистические сложности, но при этом любой уважающий себя российский артист делает так, чтобы его новые песни и всё, что он накопил за время своей творческой деятельности, было доступно в том числе на тех сервисах, которые когда-то были в России, или даже которых никогда не было в нашей стране», - отметил эксперт.
При этом он усомнился, можно ли назвать «экспортом» прослушивание музыки россиянами, оказавшимися за рубежом.
«Эти цифры немного лукавы. Если считать экспортом российской музыки то, что она доступна на международных платформах, тогда, наверное, вопросов к ним нет. Но что делать, если эти платформы по-прежнему доступны для оплаты в России или были доступны, как это было с Apple Music в 2025 году, можно ли считать это экспортом? Потребителями этой музыки по-прежнему остаются люди, которые любят и уважают русский язык. Существует какое-то количество людей, оказавшихся за пределами России, которые по-прежнему слушают музыку на русском языке, но лишены возможности оплачивать "Яндекс Музыку" или "VK Музыку", потому что у этих сервисов действуют определенные географические ограничения. Является ли это экспортом, если вы всю жизнь хотели слушать русский рэп, но волею судеб оказались в Берлине или Пекине? Это вопрос открытый. В принципе, экспортом музыки формально можно считать любое ее потребление за любую денежную единицу, отличную от рубля», - считает Коннов.
По его словам, наиболее востребованы за рубежом российская поп-музыка и рэп, однако людям уже не столь важны жанры.
«У нас существует два основных музыкальных стиля, которые максимально популярны в стримингах. Это рэп и поп-музыка, пропорции между ними устанавливать достаточно сложно. Когда-то даже существовал стиль "урбан", в переводе на нормальный русский язык это был поп-рэп. Это когда поп-песня основана не столько на мелодии, сколько на хуке и речитативе. Я думаю, что 50% русских рэперов по этому критерию могут легко быть отнесены к эшелону поп-музыкантов. При этом люди перестали интересоваться жанрами, их интересует просто трек. Либо он им заходит, и тогда они будут его слушать до бесконечности, либо проходят мимо», - заключил собеседник НСН.
Гендиректор «ON Лейбла» Надежда Бойчевски ранее объяснила НСН, в чем сложности фильтрации и удаления с российских музыкальных стримингов спорного контента.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Энергодар без электроэнергии и связи после атаки ВСУ
- Одежда стала самым популярным китайским товаром в России
- Силы ПВО сбили две высокоскоростные цели в Воронеже
- «Это просто невозможно!»: Как ударит по Армении «газовый разрыв» с Россией
- В России наметился тренд на «портфельную» занятость
- Минобороны: Российские силы ПВО за ночь сбили 140 беспилотников ВСУ
- Два человека пострадали при ракетном ударе по Таганрогу
- Российская армия отразила комбинированную атаку ВСУ на Севастополь
- СМИ: Зеленский крайне обидчив и не терпит сильных людей
- Полянский: Позицию РФ по Старобельску на заседании ОБСЕ слушал полный зал