Митрополит Иларион рассказал об условиях содержания в изоляторе
Освобожденный после задержания на территории Чехии митрополит РПЦ Иларион поделился в своем Telegram-канале впечатлениями от условий содержания в изоляторе.
По словам священнослужителя, его не кормили, кроме того, в изоляторе было очень холодно и не было подушек, из-за чего спать получалось урывками.
Напомним, митрополит Иларион был задержан в Карловых Варах из-за якобы найденных наркотиков в его автомобиле, однако позже священнослужителя отпустили на свободу.
RT ранее сообщало, что митрополит Иларион поблагодарил за помощь МИД России и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
