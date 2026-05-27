Митрополит Иларион рассказал об условиях содержания в изоляторе

Освобожденный после задержания на территории Чехии митрополит РПЦ Иларион поделился в своем Telegram-канале впечатлениями от условий содержания в изоляторе.

По словам священнослужителя, его не кормили, кроме того, в изоляторе было очень холодно и не было подушек, из-за чего спать получалось урывками.

Поверенный Чехии прибыл в МИД России по поводу задержания митрополита Илариона

Напомним, митрополит Иларион был задержан в Карловых Варах из-за якобы найденных наркотиков в его автомобиле, однако позже священнослужителя отпустили на свободу.

RT ранее сообщало, что митрополит Иларион поблагодарил за помощь МИД России и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:ЧехияЗадержаниеРПЦ

Горячие новости

Все новости

партнеры