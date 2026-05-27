ФСБ задержало жителя Ленинградской области за оправдание терроризма
Сотрудники ФСБ задержали в Лениннградской области мужчину 1977 года рождения за публичное оправдание терроризма и экстремизма в интернете. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что подозреваемый участвовал в антироссийских Telegram-чатах, призывал к насилию по национальному признаку и оправдывал теракты в России. Против него возбуждены уголовные дела по факту публичных призывов к экстремистской и террористической деятельности.
Ранее в Тамбовской области сотрудники ФСБ задержали иностранца, бежавшего в Россию от срочной службы, за призывы к терроризму в Telegram.
