Мэр Энергодара сообщил о массированной атаке дронов ВСУ
ВСУ массово атакуют вышки сотовой связи, машины повышенной проходимости и гражданские микроавтобусы FPV-дронами в Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Максим Пухов.
В частности, только за минувшие шесть часов были ликвидированы три гражданских автомобиля, уточняет RT.
«ВСУ продолжают кошмарить Энергодар… В городе критически высокая дроновая опасность», — подчеркнул Пухов.
Ранее массированная атака дронов была отражена средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны минувшей ночью в Ярославской области.
