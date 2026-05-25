Мэр Энергодара сообщил о массированной атаке дронов ВСУ

ВСУ массово атакуют вышки сотовой связи, машины повышенной проходимости и гражданские микроавтобусы FPV-дронами в Энергодаре. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Максим Пухов.

В частности, только за минувшие шесть часов были ликвидированы три гражданских автомобиля, уточняет RT.

«ВСУ продолжают кошмарить Энергодар… В городе критически высокая дроновая опасность», — подчеркнул Пухов.

Ранее массированная атака дронов была отражена средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны минувшей ночью в Ярославской области.

