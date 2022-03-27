Елизавета II приобрела дорогой гольф-багги для перемещений по дворцу

Багги «Queen Mobile» рассчитан на четыре места. Автомобиль построен Garia в сотрудничестве с Mercedes-Benz. Багги способен развивать скорость до 43 миль в час. В королевском багги предусмотрены динамиками Bluetooth, есть обогрев лобового стекла, холодильник и развлекательный экраном, на авто установлены 14-дюймовые легкосплавные диски.

Источник издания отмечает, что приобретение багги является оптимальным решением для перенесшей недавно коронавирус королевы, у которой есть сложности с передвижением.

Ранее салют из орудий времен Первой мировой войны прозвучал сегодня в Лондоне и Эдинбурге по случаю 70-летия восшествия на престол королевы Елизаветы II. В столице Великобритании пушки были установлен в королевском Грин-парке Вестминстера.

