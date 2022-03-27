Елизавета II приобрела дорогой гольф-багги для перемещений по дворцу
Королева Великобритании Елизавета II купила багги для гольфа, который обошелся ей в £62 000. Глава британского королевского дома намерена передвигаться в нем по Виндзорскому замку из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Metro.
Багги «Queen Mobile» рассчитан на четыре места. Автомобиль построен Garia в сотрудничестве с Mercedes-Benz. Багги способен развивать скорость до 43 миль в час. В королевском багги предусмотрены динамиками Bluetooth, есть обогрев лобового стекла, холодильник и развлекательный экраном, на авто установлены 14-дюймовые легкосплавные диски.
Источник издания отмечает, что приобретение багги является оптимальным решением для перенесшей недавно коронавирус королевы, у которой есть сложности с передвижением.
Ранее салют из орудий времен Первой мировой войны прозвучал сегодня в Лондоне и Эдинбурге по случаю 70-летия восшествия на престол королевы Елизаветы II. В столице Великобритании пушки были установлен в королевском Грин-парке Вестминстера.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
- Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
- Попова: Эпидемия COVID-19 в России не закончилась
- ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов
- Путин поручил до конца марта представить доклад по переводу расчетов за газ на рубли
- В Турции заявили об обнаружении еще одной мины в Черном море
- Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки
- СМИ: Tetra Pak приостановит выпуск двухлитровых упаковок для напитков
- Валдиса Пельша госпитализировали в Москве
- СМИ назвали возможных преемников Жириновского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru