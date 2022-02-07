Британия отметила орудийными салютами юбилей царствования Елизаветы II. Видео
Салют из орудий времен Первой мировой войны прозвучал сегодня в Лондоне и Эдинбурге по случаю 70-летия восшествия на престол королевы Елизаветы II. В столице Великобритании пушки были установлен в королевском Грин-парке Вестминстера.
Отряд королевской конной артиллерии, облачённый в старинные костюмы, дал 41 залп. Такие же орудия применялись для траурного салюта на похоронах отца Елизаветы II, короля Георга VI в 1952 году, а также во время её коронации.
В этом году 95-летняя королева отмечает годовщину своего восшествия на престол впервые без супруга, принца Филиппа – он скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. Основные торжества, посвященные 70-летнему юбилею правления монарха, должны пройти в начале июня.
5 февраля Елизавета распространила заявление, в котором, в частности, пожелала, чтобы супруга наследника престола принца Уэльского Камилла, когда он взойдёт на трон, получила бы титул королевы-консорта, а не принцессы, как было условлено перед их бракосочетанием.
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