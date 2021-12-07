Королевы Великобритании приступила к передаче трона принцу Чарльзу

Королевский историк Эд Оуэнс изданию Daily Express заявил, что королевская семья уже готовит к вхождению на престол принца Чарльза. В настоящее время речь идет только о символической передаче власти. 73-летний принц стал самым старым наследником короны за всю историю Великобритании. Занять трон он сможет только после смерти своей матери, Елизаветы II.

В последние несколько месяцев королева Великобритании отменила многие встречи. Так, 22 октября стало известно, что королева Великобритании, которая ранее провела ночь в больнице, вернулась к своим обязанностям в Виндзор.

На днях стало известно, что королева не будет участвовать в ранее запланированных мероприятиях по состоянию здоровья. Глава британской королевской семьи (БКС) получила растяжение спины.

