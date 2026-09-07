Государство должно обеспечить доступные цены на участки и дома, а уже потом предлагать льготные программы покупки, рассказала НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей при покупке или строительстве частного дома — ниже, чем при покупке квартиры. Президент Владимир Путин идею поддержал и пообещал дать соответствующее поручение правительству. Сейчас ставка составляет до 6% годовых. Перескокова оценила эту инициативу.