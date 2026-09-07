Названы риски понижения ставки льготной ипотеки на частные дома
Снижение ставки приведет к таким же последствиям, как и на рынке квартир, заявила НСН Наталья Перескокова.
Государство должно обеспечить доступные цены на участки и дома, а уже потом предлагать льготные программы покупки, рассказала НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей при покупке или строительстве частного дома — ниже, чем при покупке квартиры. Президент Владимир Путин идею поддержал и пообещал дать соответствующее поручение правительству. Сейчас ставка составляет до 6% годовых. Перескокова оценила эту инициативу.
«Вероятность реализации этой меры достаточно высокая, но важно разделять политическую поддержку идеи и уже принятое решение: теперь правительству предстоит определить конкретные параметры программы: размер ставки, категории заемщиков, требования к дому, земельному участку, доходам семьи и, самое главное, источники финансирования субсидии. При этом сам факт поддержки президента очень серьезный сигнал рынку. Я бы не стала заранее говорить о 3–4%, это будет зависеть прежде всего от объема бюджетного финансирования. Вполне вероятен сценарий, при котором государство установит отдельную пониженную ставку для многодетных семей, приобретающих или строящих дом. При этом условия могут оказаться более жесткими, чем просто наличие права на семейную ипотеку», — отметила она.
Перескокова добавил, что существуют серьезные риски роста цен.
«Я бы не ожидала мгновенного повторения того эффекта, который мы наблюдали на рынке квартир после запуска массовых льготных ипотечных программ. Рынок ИЖС значительно менее стандартизирован: здесь есть земля, строительство, коммуникации, инфраструктура, транспортная доступность, качество подрядчиков. Поэтому предложение не может так быстро реагировать на рост спроса. В первую очередь может подорожать земля и готовые качественные дома, соответствующие требованиям программы. Но есть риск классического ипотечного эффекта: если дешевые деньги появятся быстро, а предложение будет ограничено, часть государственной поддержки просто уйдет в рост стоимости недвижимости. Поэтому я бы рассматривала эту инициативу положительно, но с одной оговоркой: дешевле ипотека должна становиться одновременно с увеличением предложения качественных домов, а не вместо него», — уточнила она.
Ранее Перескокова объяснила НСН, как изменился рынок съемных квартир.
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