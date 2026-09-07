В Екатеринбурге задержали действующего депутата гордумы от «Яблока» Киселева
7 сентября 202614:04
Алексей Филимонов
В Екатеринбурге задержали действующего депутата городской думы от партии «Яблоко» Константина Киселева. Об этом сообщает ТАСС.
В свердловском отделении партии рассказали, что Киселев собирался на дебаты на местном ТВ, но был задержан правоохранителями на выходе из своего дома.
«Ему вменяют административное правонарушение», - говорится в сообщении.
Ранее партию «Яблоко» сняли с выборов в Законодательное собрание Калининградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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