В Екатеринбурге задержали действующего депутата гордумы от «Яблока» Киселева

В Екатеринбурге задержали действующего депутата городской думы от партии «Яблоко» Константина Киселева. Об этом сообщает ТАСС.

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В свердловском отделении партии рассказали, что Киселев собирался на дебаты на местном ТВ, но был задержан правоохранителями на выходе из своего дома.

«Ему вменяют административное правонарушение», - говорится в сообщении.

Ранее партию «Яблоко» сняли с выборов в Законодательное собрание Калининградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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