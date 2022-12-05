Эксперт заявил, что потолок цен на нефть РФ плохо отразится на Украине

По его словам, ожидаются и дефицит, и «космические цены». Эксперт отметил, что Украине необходимо пройти и пережить этот период, «так как весной мы прошли гораздо более сложный этап восстановления рынка», когда «пришлось заменить 100% довоенных источников поставок, а Европе приходится найти "только" 40%».

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что потолок цен на российскую нефть является неприемлемым. Москва не будет поставлять природное топливо в страны, которые его введут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

