Эксперт заявил, что потолок цен на нефть РФ плохо отразится на Украине
Установленный потолок цен на нефть из России отрицательно скажется на рынке горючего Украины, заявил в соцсетях ведущий эксперт топливного рынка страны, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
По его словам, ожидаются и дефицит, и «космические цены». Эксперт отметил, что Украине необходимо пройти и пережить этот период, «так как весной мы прошли гораздо более сложный этап восстановления рынка», когда «пришлось заменить 100% довоенных источников поставок, а Европе приходится найти "только" 40%».
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что потолок цен на российскую нефть является неприемлемым. Москва не будет поставлять природное топливо в страны, которые его введут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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