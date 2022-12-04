Новак: Потолок цен на российскую нефть неприемлем
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что потолок цен на российскую нефть является неприемлемым. Москва не будет поставлять природное топливо в страны, которые его введут, передает ТАСС 4 декабря, в воскресенье.
Вице-премьер страны назвал введение потолка цен на нефть грубым нерыночным инструментом в эфире телеканала «Россия-24».
Кремль прорабатывает механизмы, которые помогут избежать поставок нефти в страны, поддержавшие решение о ценовом потолке.
По словам Новака, Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу.
Он также заявил, что мировой рынок нефти сегодня в лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя еще сохраняются неопределенности.
Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти, действующие с ноября текущего года, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
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