Новак: Потолок цен на российскую нефть неприемлем

Вице-премьер страны назвал введение потолка цен на нефть грубым нерыночным инструментом в эфире телеканала «Россия-24».

Кремль прорабатывает механизмы, которые помогут избежать поставок нефти в страны, поддержавшие решение о ценовом потолке.

По словам Новака, Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу.

Он также заявил, что мировой рынок нефти сегодня в лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя еще сохраняются неопределенности.

Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти, действующие с ноября текущего года, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.