Эксперт рассказал, чем могли обстрелять подлодку США в российских водах

По его словам, американская сторона проигнорировала требование всплыть. Тогда в дело вступили сигнальные гранаты.

После подрыва гранаты плавучий факел красного огня в течение 50 секунд служит целеуказателем для ведения стрельбы фугасными гранатами в указанный район предполагаемого нахождения АПЛ или боевых пловцов противника.

Как отметил военный эксперт, американцы прекрасно понимали, что в российских территориальных водах по ним могло быть применено противолодочное оружие, в том числе и самый современный противолодочный комплекс «Ответ».

Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, ситуация с подлодкой США в территориальных водах России не затрагивалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

12 февраля стало известно, что подводная лодка США типа «Вирджиния» была обнаружена в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах. «Маршал Шапошников» применил спецсредства в связи с нарушением территориальных вод России.



