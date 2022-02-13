Эксперт рассказал, чем могли обстрелять подлодку США в российских водах
Спецсредствами, которыми российский фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вынудил американскую атомную подводную лодку уйти из российских территориальных вод, могли стать сигнальные гранаты, выпущенные из многоствольной установки МРГ-1, сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора «Независимого военного обозрения» Дмитрия Литовкина.
По его словам, американская сторона проигнорировала требование всплыть. Тогда в дело вступили сигнальные гранаты.
После подрыва гранаты плавучий факел красного огня в течение 50 секунд служит целеуказателем для ведения стрельбы фугасными гранатами в указанный район предполагаемого нахождения АПЛ или боевых пловцов противника.
Как отметил военный эксперт, американцы прекрасно понимали, что в российских территориальных водах по ним могло быть применено противолодочное оружие, в том числе и самый современный противолодочный комплекс «Ответ».
Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, ситуация с подлодкой США в территориальных водах России не затрагивалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
12 февраля стало известно, что подводная лодка США типа «Вирджиния» была обнаружена в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах. «Маршал Шапошников» применил спецсредства в связи с нарушением территориальных вод России.
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