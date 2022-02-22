Эксперт рассказал, чего ждать от признания ДНР и ЛНР

Стало известно, почему признание независимости важно для республик Донбасса, а также о том, как незначимость могла бы отразиться на урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на военного эксперта Виктора Литовкина.

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По его словам, вопрос признания влечет за собой вопрос заключения договора о взаимной помощи с Москвой – Россия сможет представить ДНР и ЛНР свою военную помощь, свое вооружение, послать туда своих миротворцев, открыть там военные базы по примеру Абхазии и Южной Осетии. «И на территории Донецкой и Луганской республик воцарится мир, потому что никто, я думаю, не осмелится воевать с российской армией, даже Украина», – считает эксперт.

Российский сенатор Андрей Климов считает признание независимости ДНР и ЛНР миротворческими действиями. По его словам, в соответствии со статьей 79.1 Конституции России, Москва обеспечивает поддержание мира и безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
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