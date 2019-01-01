Эксперт не поверил в успешный нефтяной союз Белоруссии и Казахстана

«Белоруссия может, конечно, перейти полностью на казахскую нефть — Казахстан добывает её достаточно. Белорусский рынок для нас совсем не приоритетный и не выгодный, поэтому Россия вряд ли будет сопротивляться. Но если посмотреть на рыночную политику Казахстана, то очевидно, что очень вряд ли они будут продавать нефть дешевле, чем Россия. И уж точно не будут продавать её по ценам внутреннего рынка без соблюдения некоторых условий. И самым главным условием будет возврат пошлин от нефти, поставленной Белоруссии по ценам внутреннего рынка. Та же проблема стоит между Россией и Белоруссией. Если Казахстан решится участвовать в этой работе, Белоруссии придётся возвращать ему таможенные пошлины. А вот это маловероятно, поскольку она не возвращает их России и не соблюдает межправительственных соглашений. В этой части можно точно сказать, что договорённости между Белоруссией и Казахстаном соблюдаться не будут. Поэтому я не думаю, что из этого что-то получится», — заметил Танкаев.

Кроме того, Минск не соблюдал и другие важные моменты соглашений. В частности, вряд ли Белоруссия станет возвращать Казахстану все нефтепродукты, произведённые из его нефти — Минску это просто невыгодно, добавил эксперт.

«Белоруссия на нефтяном рынке ориентирована на паразитическую модель. Они стремятся дотировать свою экономику за счёт поставок дешевой нефти с последующим экспортом нефтепродуктов по европейским ценам на европейский рынок. Тут проблема такая же, как с Россией. Не знаю, будет ли выставлять Казахстан требование о поставках всего произведённого из их нефти бензина на их территорию, но с Россией такая договорённость была, и Минск её не соблюдает. С Казахстаном, думаю, тоже не будет. Поэтому я не уверен, что Белоруссии удастся договориться с Казахстаном», — заключил Танкаев.