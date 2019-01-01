Эксперт не поверил в успешный нефтяной союз Белоруссии и Казахстана
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев рассказал НСН, какие условия поставок могут стать камнем преткновения для нового партнёрства Минска и Нур-Султана.
Казахстан готов поставлять нефть Белоруссии, заявил посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев, пишет РИА Новости. Однако этот вопрос, по его словам, требует консультаций с Москвой, так как транзит будет происходить через территорию России. Ранее сообщалось, что Белоруссия на фоне разногласий с Россией ищет других поставщиков «чёрного золота».
Россия с большой вероятностью не будет против такого решения Минска, заявил в эфире НСН ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Тем не менее, Казахстану есть о чём задуматься, прежде чем подписывать контракты с Минском. Те условия, которые республика не соблюдала в договорённостях с Россией, вероятно, что не будут выполняться Минском и здесь.
«Белоруссия может, конечно, перейти полностью на казахскую нефть — Казахстан добывает её достаточно. Белорусский рынок для нас совсем не приоритетный и не выгодный, поэтому Россия вряд ли будет сопротивляться. Но если посмотреть на рыночную политику Казахстана, то очевидно, что очень вряд ли они будут продавать нефть дешевле, чем Россия. И уж точно не будут продавать её по ценам внутреннего рынка без соблюдения некоторых условий. И самым главным условием будет возврат пошлин от нефти, поставленной Белоруссии по ценам внутреннего рынка. Та же проблема стоит между Россией и Белоруссией. Если Казахстан решится участвовать в этой работе, Белоруссии придётся возвращать ему таможенные пошлины. А вот это маловероятно, поскольку она не возвращает их России и не соблюдает межправительственных соглашений. В этой части можно точно сказать, что договорённости между Белоруссией и Казахстаном соблюдаться не будут. Поэтому я не думаю, что из этого что-то получится», — заметил Танкаев.
Кроме того, Минск не соблюдал и другие важные моменты соглашений. В частности, вряд ли Белоруссия станет возвращать Казахстану все нефтепродукты, произведённые из его нефти — Минску это просто невыгодно, добавил эксперт.
«Белоруссия на нефтяном рынке ориентирована на паразитическую модель. Они стремятся дотировать свою экономику за счёт поставок дешевой нефти с последующим экспортом нефтепродуктов по европейским ценам на европейский рынок. Тут проблема такая же, как с Россией. Не знаю, будет ли выставлять Казахстан требование о поставках всего произведённого из их нефти бензина на их территорию, но с Россией такая договорённость была, и Минск её не соблюдает. С Казахстаном, думаю, тоже не будет. Поэтому я не уверен, что Белоруссии удастся договориться с Казахстаном», — заключил Танкаев.
Напомним, нефтяной кризис между Россией и Белоруссией начался в апреле. 23 апреля Белоруссия приостановила экспорт нефти в Польшу, на Украину и в страны Балтии из-за низкого качества сырья, полученного из России, в котором было обнаружено высокое содержание хлорорганических соединений. Это вызвало поломку дорогостоящего оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Российская «Транснефть» признала нарушение требований к качеству нефти и пообещала принять меры. Позже Минск объявил о поиске новых партнёров в нефтяной отрасли.
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