Законы рынка, и никакой политики. Почему Минск ищет замену российским кредитам

Белоруссия намерена привлечь кредит от Банка развития Китая в качестве альтернативы финансирования от Российской Федерации. О сопоставимости сумм кредитования заявил «Интерфаксу» министр финансов Белоруссии Максим Ермолович. По его словам, речь идёт о кредитовании на уровне 0,5-0,6 миллиарда долларов.

Однако за словами главы белорусского министра не стоит некий сигнал для Москвы, убеждён белорусский политолог Александр Шпаковский. В эфире НСН он объяснил простую схему — кто предлагает более выгодные условия, с тем и дружим.

«Минск никаких сообщений Москве не посылает в данном случае. Наше сотрудничество с Китаем — тема, мало сопрягаемая с белорусско-российскими отношениями. Россия и сама сотрудничает с Китаем. Более того, сухопутный путь китайского проекта экономического пояса “Шёлкового пути” проходит, как через Россию, так и через Беларусь. Я не думаю, что здесь стоит искать скрытую подоплёку. С 1995 года Минск развивает отношения с Китаем, и одновременно развивались отношения и с РФ. Естественно, если на рынке будут более выгодные предложения, в том числе кредитно-финансовой поддержки, чем те, что есть с Россией, мы будем брать эти кредиты, вне зависимости от того, кто это — Китай, Международный валютный фонд или другие структуры», — заявил Шпаковский.