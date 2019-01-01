Законы рынка, и никакой политики. Почему Минск ищет замену российским кредитам
Белорусский политолог в эфире НСН отметил, что не стоит искать политический подтекст в сотрудничестве республики с Китаем.
Белоруссия намерена привлечь кредит от Банка развития Китая в качестве альтернативы финансирования от Российской Федерации. О сопоставимости сумм кредитования заявил «Интерфаксу» министр финансов Белоруссии Максим Ермолович. По его словам, речь идёт о кредитовании на уровне 0,5-0,6 миллиарда долларов.
Однако за словами главы белорусского министра не стоит некий сигнал для Москвы, убеждён белорусский политолог Александр Шпаковский. В эфире НСН он объяснил простую схему — кто предлагает более выгодные условия, с тем и дружим.
«Минск никаких сообщений Москве не посылает в данном случае. Наше сотрудничество с Китаем — тема, мало сопрягаемая с белорусско-российскими отношениями. Россия и сама сотрудничает с Китаем. Более того, сухопутный путь китайского проекта экономического пояса “Шёлкового пути” проходит, как через Россию, так и через Беларусь. Я не думаю, что здесь стоит искать скрытую подоплёку. С 1995 года Минск развивает отношения с Китаем, и одновременно развивались отношения и с РФ. Естественно, если на рынке будут более выгодные предложения, в том числе кредитно-финансовой поддержки, чем те, что есть с Россией, мы будем брать эти кредиты, вне зависимости от того, кто это — Китай, Международный валютный фонд или другие структуры», — заявил Шпаковский.
Пока, по словам политолога, условия китайских кредитов не так уж бесспорно выгодны. Однако тот факт, что стороны заключили договор о стратегическом партнёрстве, даёт надежду на более лакомый кусок финансового пирога.
«Китай достаточно активно кредитует белорусские предприятия и белорусское правительство, но пока эти кредиты носят в основном связанный характер. То есть, на выделенные деньги можно заказать у китайской стороны те или иные товары либо услуги. То есть, не всегда целесообразно использовать эти кредитные линии. Но сейчас идут переговоры, возможно будут другие условия, это рынок. Если процентная ставка по кредитам будет ниже, чем у россиян, я думаю, будет логично воспользоваться этими возможностями. Кроме того, надо отметить, что политические отношения Беларуси и Китая далеко впереди отношений экономических, потому что между странами существует всестороннее стратегическое партнёрство. Договор о нём был подписан ещё несколько лет назад, а это одна из высоких степеней доверия в дипломатической иерархии Китая», — отметил собеседник НСН.
Напомним, в последнее время отношения между Москвой и Минском испортились на фоне скандала вокруг загрязнённой нефти российского производства, попавшей в нефтепровод «Дружбa». Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил ущерб республике в сотни миллионов долларов.
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