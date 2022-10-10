Песков заявил, что информации о переговорах РФ и Запада пока нет
В Кремле отсутствует информация об инициативе Турции организовать переговоры России, Украины и четырех стран Запада, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Пока нет», — сказал он.
Как сообщалось ранее, городом, в котором могут пройти переговоры между Москвой и четырьмя странами Запада, может стать Стамбул. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе, Анкара готова выступить посредником между странами.
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