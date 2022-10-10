Переговоры Москвы и стран Запада могут пройти в Стамбуле
Городом, в котором могут пройти переговоры между Москвой и четырьмя странами Запада, может стать Стамбул, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление председателя объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаила Эмраха Карайеля.
По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе, Анкара готова выступить посредником между странами.
«Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул — конечно, в случае согласия сторон. Стамбул может стать приемлемым для всех сторон местом», — сказал Карайеля РИА Новости.
Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Невада, заявил, что необходимо немедленно начать переговоры для завершения конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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