Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию

Александр Лукашенко заявил, что россияне блестяще относятся к Белоруссии, однако призвал Россию «не гнобить» братскую страну. Но отметил, что иногда у стран бывают проблемы во взаимоотношениях.

«Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали», — цитирует Лукашенко RT.

Также президент Белоруссии заявил, что совместно с Россией и Украиной страна могла бы провести летнюю Олимпиаду. Украина принимала чемпионат Европы, а Россия – чемпионат мира по футболу и у обеих стран есть вся необходимая инфраструктура. Часть соревнований могла бы принять Белоруссия.