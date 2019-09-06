Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Александр Лукашенко заявил, что россияне блестяще относятся к Белоруссии, однако призвал Россию «не гнобить» братскую страну. Но отметил, что иногда у стран бывают проблемы во взаимоотношениях.
«Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали», — цитирует Лукашенко RT.
Также президент Белоруссии заявил, что совместно с Россией и Украиной страна могла бы провести летнюю Олимпиаду. Украина принимала чемпионат Европы, а Россия – чемпионат мира по футболу и у обеих стран есть вся необходимая инфраструктура. Часть соревнований могла бы принять Белоруссия.
По его словам, у России и Украины есть объекты, которых не хватает Белоруссии для проведения Олимпийских игр.
Ранее президент Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего в страну потока оружия. Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, что границу с Украиной Минск закрыл после событий на Майдане.
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