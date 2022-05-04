Эксперт: для отмены санкций понадобится от нескольких месяцев до нескольких лет

Он привел пример Бразилии, которая остро нуждается в российских удобрениях. Также эксперт отметил, что высокие цены волнуют население в Европе, в США, где поговаривают об отмене санкций.

Тимофееав напомнил, что в европейских странах стали говорить о возможности запуска российского трубопровода «Северный поток —2». «Многие уже отмечают что горизонт отмены санкций неизбежен, от нескольких месяцев до нескольких лет», — считает доцент.

Европе грозят волнения из-за санкций политиков, предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН» эксперт по нефтегазовой промышленности Рустам Танкаев.

