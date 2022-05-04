Эксперт: для отмены санкций понадобится от нескольких месяцев до нескольких лет

Саммит Группы двадцати (G20) показал, что многие страны либо не хотят вводить антироссийские санкции, либо желают отменить те ограничительные меры, что успели ввести, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофееав.

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Он привел пример Бразилии, которая остро нуждается в российских удобрениях. Также эксперт отметил, что высокие цены волнуют население в Европе, в США, где поговаривают об отмене санкций.

Тимофееав напомнил, что в европейских странах стали говорить о возможности запуска российского трубопровода «Северный поток —2». «Многие уже отмечают что горизонт отмены санкций неизбежен, от нескольких месяцев до нескольких лет», — считает доцент.

Европе грозят волнения из-за санкций политиков, предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН» эксперт по нефтегазовой промышленности Рустам Танкаев.

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