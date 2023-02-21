Экс-замглавы разведки НАТО оценил шансы Украины на возврат Крыма
21 февраля 202316:46
У Украины практически нет шансов на возврат Крыма, считает экс-глава разведки НАТО генерал Яков Стружик.
«Страшно трудно будет вернуть Крым. Я был бы даже близок к утверждению, что это невозможно», - цитирует Стружика радиостанция RMF FM.
При этом генерал «всем сердцем» пожелал Киеву вернуть полуостров в состав страны.
Он считает, что уже в этом году наступит время для дипломатических переговоров между странами, и конфликт на Украине закончится переговорами.
Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что Москва знала о планах Киева нанести удары по Крыму.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Нулевой километр украинских железных дорог перенесли из Москвы в Киев
- Версию рукотворного землетрясения в Турции назвали конспирологией на фоне стресса
- «Больше Америки в Европе»: Польша назвала лозунг своего председательства в Евросоюзе
- Москвичам пообещали три дня холода
- Патрушев принял в Москве члена политбюро КПК Ван И
- В Госдепе США призвали Москву не вести ядерную войну
- Посла Бангладеш вызвали в МИД России из-за морских санкций
- Доисторический туалет со смывом найден в Китае
- Путин и Матвиенко обсудили основные положения послания
- Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 42 310 человек
20 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru