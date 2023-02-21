Экс-замглавы разведки НАТО оценил шансы Украины на возврат Крыма

У Украины практически нет шансов на возврат Крыма, считает экс-глава разведки НАТО генерал Яков Стружик.

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«Страшно трудно будет вернуть Крым. Я был бы даже близок к утверждению, что это невозможно», - цитирует Стружика радиостанция RMF FM.

При этом генерал «всем сердцем» пожелал Киеву вернуть полуостров в состав страны.

Он считает, что уже в этом году наступит время для дипломатических переговоров между странами, и конфликт на Украине закончится переговорами.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что Москва знала о планах Киева нанести удары по Крыму.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКрым
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