Экс-заместителей председателя КНБ Казахстана задержали по подозрению в госизмене

Бывших заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, начальника Службы спецназначения «А» Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина, задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба КНБ.

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Ранее комитет нацбезопасности заявлял о задержании экс-главы КНБ Карима Масимова по статье о государственной измене. Отмечалось, что вместе с ним были задержаны «другие лица», их имена не уточнялись.

«По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К. Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин», — сообщили в КНБ.

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ФОТО: pxhere.com
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