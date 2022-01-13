Экс-заместителей председателя КНБ Казахстана задержали по подозрению в госизмене
Бывших заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, начальника Службы спецназначения «А» Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина, задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба КНБ.
Ранее комитет нацбезопасности заявлял о задержании экс-главы КНБ Карима Масимова по статье о государственной измене. Отмечалось, что вместе с ним были задержаны «другие лица», их имена не уточнялись.
«По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К. Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин», — сообщили в КНБ.
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