Экс-заместителей председателя КНБ Казахстана задержали по подозрению в госизмене

Ранее комитет нацбезопасности заявлял о задержании экс-главы КНБ Карима Масимова по статье о государственной измене. Отмечалось, что вместе с ним были задержаны «другие лица», их имена не уточнялись.

«По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К. Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин», — сообщили в КНБ.

