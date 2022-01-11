Президент Казахстана утвердил новый состав правительства

На должности вице-премьеров были назначены Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов, а Роман Скляр стал первым замглавы кабмина.

При этом Тлеуберди сохранил пост главы МИД, а Мурат Бектанов и Ерлан Тургумбаев продолжат руководить министерством обороны и министерством внутренних дел, соответственно.

Ранее Токаев назначил бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на пост премьер-министра Казахстана, сообщает RT.