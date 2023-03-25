Экс-советник ЦРУ допустил, что США введут войска на Украину при поражении Киева
Украина потерпит поражение в противостоянии с Россией, что может спровоцировать западные страны на прямой конфликт с РФ. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
Как отметил эксперт в своей статье на портале Daily Reckoning, Киеву не хватает артиллерийских снарядов, а у НАТО нет большого количества боеприпасов.
«Российская индустрия продолжает стабильно снабжать российскую армию снарядами. Это война чисел, и они на стороне России, что рано или поздно проявится и на поле боя», — считает Рикардс.
Экс-советник подчеркнул, что поражение Украины станет геополитической катастрофой для США. В этом случае Вашингтон и его сателлиты могут под гуманитарным предлогом ввести войска НАТО на Западную Украину. Это может грозить прямым военным столкновением с РФ и серьезной эскалацией.
Кроме того, по мнению Рикардса, американская администрация может настоять на вмешательстве Польши в ситуацию и оккупации западных украинских территорий, чтобы предотвратить продвижение армии России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Полиция нашла тайник с боеприпасами в сельской гостинице под Херсоном
- Российское посольство заявило о «подчеркнуто русофобской» позиции Испании
- На юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
- Володин предложил запретить работу МУС в России
- Экс-советник ЦРУ допустил, что США введут войска на Украину при поражении Киева
- Константинов заявил, что Украина несет угрозу судоходству в Черном море
- Посол: Россия работает над открытием посольства в Буркина-Фасо
- Российская армия контролирует 29 населенных пунктов Харьковской области
- Личные данные пользователей ChatGPT попали в Сеть из-за сбоя
- СМИ: Пекин не показывает заинтересованности в организации разговора Си Цзиньпина и Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru