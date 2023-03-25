Как отметил эксперт в своей статье на портале Daily Reckoning, Киеву не хватает артиллерийских снарядов, а у НАТО нет большого количества боеприпасов.

«Российская индустрия продолжает стабильно снабжать российскую армию снарядами. Это война чисел, и они на стороне России, что рано или поздно проявится и на поле боя», — считает Рикардс.

Экс-советник подчеркнул, что поражение Украины станет геополитической катастрофой для США. В этом случае Вашингтон и его сателлиты могут под гуманитарным предлогом ввести войска НАТО на Западную Украину. Это может грозить прямым военным столкновением с РФ и серьезной эскалацией.

Кроме того, по мнению Рикардса, американская администрация может настоять на вмешательстве Польши в ситуацию и оккупации западных украинских территорий, чтобы предотвратить продвижение армии России.

