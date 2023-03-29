В Киеве заявили о риске гражданской войны из-за ошибки Зеленского

Давление на УПЦ Соскин назвал ошибкой украинской власти. Президента и его окружение экс-советник счел «болванами».

По его мнению, Зеленский и его соратники не имеют представления о межрелигиозных войнах. Соскин напомнил о Варфоломеевской ночи во Франции в августе 1572 года.

Бывший советник Кучмы полагает, что мир на Украине возможен только при компромиссе между властью и УПЦ. В противном случае страну ждет гражданская война, предупредил он.

О трагических последствиях гонений на каноническую церковь ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат считает, что украинские власти развязали религиозную войну, передает НСН.

