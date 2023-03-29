В Киеве заявили о риске гражданской войны из-за ошибки Зеленского
Политика президента Владимира Зеленского и его команды в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) может привести к гражданской войне. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Давление на УПЦ Соскин назвал ошибкой украинской власти. Президента и его окружение экс-советник счел «болванами».
По его мнению, Зеленский и его соратники не имеют представления о межрелигиозных войнах. Соскин напомнил о Варфоломеевской ночи во Франции в августе 1572 года.
Бывший советник Кучмы полагает, что мир на Украине возможен только при компромиссе между властью и УПЦ. В противном случае страну ждет гражданская война, предупредил он.
О трагических последствиях гонений на каноническую церковь ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат считает, что украинские власти развязали религиозную войну, передает НСН.
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