Экс-сотрудник Пентагона призвал к отставке генсека НАТО за угрозы в адрес России
Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг должен быть уволен с должности после прозвучавших в адрес России угроз. Соответствующее мнение Брайен высказал в статье для Asia Times.
Отмечается, что он припомнил Столтенберуг разрешение ВСУ использовать истребители F-16 для ударов по территории России. По мнению Брайена, это равносильно объявлению войны. Бывший сотрудник Пентагона призвал пресечь столь опасный и иррациональный шаг в ближайшее время.
Ранее Столтенберг заявил, что у альянса нет планов направлять военных на Украину.
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