Столтенберг: У НАТО нет плана направлять военных на Украину
27 февраля 202413:31
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов направлять военных на Украину, сообщает РИА Новости.
По его словам, входящие в блок страны оказывали и продолжают оказывать Украине «беспрецедентную поддержку».
«Мы занимаемся этим с 2014 года... Но планов размещения войск НАТО на Украине нет», — заключил генсек.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что консенсуса по отправке войск на Украину нет, однако исключать такую возможность нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru