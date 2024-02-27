Столтенберг: У НАТО нет плана направлять военных на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов направлять военных на Украину, сообщает РИА Новости.

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По его словам, входящие в блок страны оказывали и продолжают оказывать Украине «беспрецедентную поддержку».

«Мы занимаемся этим с 2014 года... Но планов размещения войск НАТО на Украине нет», — заключил генсек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что консенсуса по отправке войск на Украину нет, однако исключать такую возможность нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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