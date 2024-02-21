Столтенберг назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины

Отступление украинских военных из Авдеевки говорит о том, что ситуация на поле боя сложная для Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, он указал, что несмотря на это Вооружённые силы Украины (ВСУ) «превзошли все ожидания».

Также Столтенберг указал, что НАТО продолжит поддерживать Киев.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Влaдимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТОЙенс Столтенберг

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