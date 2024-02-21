Столтенберг назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины
21 февраля 202417:34
Отступление украинских военных из Авдеевки говорит о том, что ситуация на поле боя сложная для Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, он указал, что несмотря на это Вооружённые силы Украины (ВСУ) «превзошли все ожидания».
Также Столтенберг указал, что НАТО продолжит поддерживать Киев.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Влaдимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru