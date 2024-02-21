Столтенберг назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины

Мосгордума приняла проект о штрафах до 50 тыс. руб. за надписи на ж/д транспорте Мост между Мнёвниками и Филёвским парком построят до конца года Почти 450 мероприятий подготовлено в Москве к 23 февраля Около 10 тысяч человек присоединились к акции «Московские истории» ко Дню гида Рекорды высоты снежного покрова обновлены в Москве