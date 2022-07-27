Блинкен: конфликт с Украиной сильно ослабил Россию

Глава Госдепа США Энтони Блинкен считает, что конфликт с Украиной ослабил Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев опубликовал карту Украины «по мнению западных аналитиков»

Военные действия на украинской территории продолжаются уже пять месяцев.

Путин объявил о проведении военной операции на территории Украины рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
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