Один российский танк уничтожил несколько бронемашин ВСУ на Времевском выступе

«В ходе масштабного наступления ВСУ на Времевском выступе экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства», — приводит его слова РИА Новости.

Чехов подчеркнул, что Плотников грамотно и уверенно руководил действиями своего экипажа на одном из самых сложных участков фронта. При этом российские военные неоднократно эвакуировали в тыл поврежденную российскую технику и вывозили раненых с поля боя.

