Один российский танк уничтожил несколько бронемашин ВСУ на Времевском выступе

Экипаж российского танка посеял панику у ВСУ в боях на Времевском выступе, уничтожив за короткое время несколько бронемашин противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

Российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ в районе Угледара

«В ходе масштабного наступления ВСУ на Времевском выступе экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства», — приводит его слова РИА Новости.

Чехов подчеркнул, что Плотников грамотно и уверенно руководил действиями своего экипажа на одном из самых сложных участков фронта. При этом российские военные неоднократно эвакуировали в тыл поврежденную российскую технику и вывозили раненых с поля боя.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ТехникаСпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры