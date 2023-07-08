Один российский танк уничтожил несколько бронемашин ВСУ на Времевском выступе
Экипаж российского танка посеял панику у ВСУ в боях на Времевском выступе, уничтожив за короткое время несколько бронемашин противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
«В ходе масштабного наступления ВСУ на Времевском выступе экипаж под командованием старшего сержанта Василия Плотникова за короткое время уничтожил несколько единиц боевой бронированной техники иностранного производства», — приводит его слова РИА Новости.
Чехов подчеркнул, что Плотников грамотно и уверенно руководил действиями своего экипажа на одном из самых сложных участков фронта. При этом российские военные неоднократно эвакуировали в тыл поврежденную российскую технику и вывозили раненых с поля боя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru