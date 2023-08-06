Экс-разведчик Риттер заявил о шокирующем приказе НАТО Зеленскому насчет мехотрядов

«Украинцам пришлось вернуться к массовым бронетанковым штурмам. Именно это мы и наблюдаем. Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают», — подчеркнул эксперт.

В Североатлантическом альянсе испытывают досаду из-за наступления украинских войск, потому что Киев оказался не способен обеспечить яркий успех. Кроме того, уменьшается количество западной техники, которую использует ВСУ. Всё это стало причинами отдать приказ Зеленскому использовать тактику НАТО – идти на штурм с большим количеством бронетехники. Иначе страны альянса сократят поставки техники Украине.

Ранее Риттер заявлял в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что Соединенные Штаты считают приемлемым гибель сотен тысяч украинских военных. По его словам, США готовы принести в жертву сотни тысяч украинцев, чтобы нанести удар по России. Позицию Вашингтона эксперт назвал возмутительной.





