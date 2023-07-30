Экс-разведчик Риттер: США готовы пожертвовать сотнями тысяч украинцев
Соединенные Штаты считают приемлемым гибель сотен тысяч украинских военных, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер.
По его словам, США готовы принести в жертву сотни тысяч украинцев, чтобы нанести удар по России. Позицию Вашингтона эксперт назвал возмутительной.
«Мы уничтожаем сотни тысяч украинцев просто так, потому что мы так хотим. И это крайне возмутительно», - констатировал офицер.
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что в интересах США затянуть конфликт на Украине. Глава государства считает, что продолжение боевых действий ослабляет Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru