По его словам, США готовы принести в жертву сотни тысяч украинцев, чтобы нанести удар по России. Позицию Вашингтона эксперт назвал возмутительной.

«Мы уничтожаем сотни тысяч украинцев просто так, потому что мы так хотим. И это крайне возмутительно», - констатировал офицер.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что в интересах США затянуть конфликт на Украине. Глава государства считает, что продолжение боевых действий ослабляет Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».

