Экс-разведчик Риттер спрогнозировал поражение Украины летом текущего года

Украина в ближайшие месяцы лишится боеприпасов, что приведет к окончательному поражению Киева. Такое мнение высказал офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

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«Этим летом у Украины кончатся боеприпасы и когда это произойдет, все будет кончено», — отметил экс-разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее Риттер предположил, что украинская армия капитулирует к октябрю. По прогнозам бывшего разведчика, к середине лета ВСУ перестанут получать западную военную технику и затем потерпят поражение.

Между тем политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с НСН заявил, что в ходе весеннего наступления Украину неизбежно ждут поражения.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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