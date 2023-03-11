Экс-разведчик Риттер спрогнозировал поражение Украины летом текущего года
Украина в ближайшие месяцы лишится боеприпасов, что приведет к окончательному поражению Киева. Такое мнение высказал офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.
«Этим летом у Украины кончатся боеприпасы и когда это произойдет, все будет кончено», — отметил экс-разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Ранее Риттер предположил, что украинская армия капитулирует к октябрю. По прогнозам бывшего разведчика, к середине лета ВСУ перестанут получать западную военную технику и затем потерпят поражение.
Между тем политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с НСН заявил, что в ходе весеннего наступления Украину неизбежно ждут поражения.
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