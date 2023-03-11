Экс-разведчик Риттер спрогнозировал поражение Украины летом текущего года

«Этим летом у Украины кончатся боеприпасы и когда это произойдет, все будет кончено», — отметил экс-разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее Риттер предположил, что украинская армия капитулирует к октябрю. По прогнозам бывшего разведчика, к середине лета ВСУ перестанут получать западную военную технику и затем потерпят поражение.

Между тем политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с НСН заявил, что в ходе весеннего наступления Украину неизбежно ждут поражения.

