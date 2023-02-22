В Киеве назвали главные поражения украинской армии против России
Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью местным СМИ назвал главные, по его мнению, поражения ВСУ на полях боев с февраля прошлого года.
Самым крупным поражением Буданов считает неудачу в районе Северодонецка. На второе место он поставил прорыв российских войск в районе Волновахи.
«И третий, это будет общий ответ, это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей и Крыма», - сказал Буданов.
При этом разведчик назвал свое мнение субъективным и отметил, что все прошлые поражения украинской армии можно исправить.
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