В Киеве назвали главные поражения украинской армии против России

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью местным СМИ назвал главные, по его мнению, поражения ВСУ на полях боев с февраля прошлого года.

«Нас как бы нет»: Пригожин заявил, что его жалоба на «снарядный голод» не улучшила снабжение

Самым крупным поражением Буданов считает неудачу в районе Северодонецка. На второе место он поставил прорыв российских войск в районе Волновахи.

«И третий, это будет общий ответ, это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей и Крыма», - сказал Буданов.

При этом разведчик назвал свое мнение субъективным и отметил, что все прошлые поражения украинской армии можно исправить.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры