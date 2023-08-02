Экс-президенту США Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам
Бывший американский лидер Дональд Трамп вызван в федеральный суд 3 августа, сообщает ТАСС.
Политику предъявлены обвинения по четырем пунктам. Большое жюри присяжных сочло достаточными предоставленные властями улики для предъявления обвинений в сговоре с целью обмана США, с целью фальсификации показаний свидетелей, а также в сговоре против прав американских граждан, воспрепятствовании и попытка воспрепятствования разбирательству.
Отмечается, что 6 января 2021 года Трамп и его сообщники попытались использовать насилие и хаос на Капитолийском холме, чтобы на основе заявлений о случаях фальсификации в ходе выборов убедить парламентариев отложить официальное признание итогов голосования на президентских выборах в США.
Ранее Трамп заявил, что нынешняя политическая система в США коррумпирована, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru