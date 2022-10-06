Зеленский призвал НАТО нанести ядерный удар по России

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от США и НАТО нанести превентивный ядерный удар по территории России, сообщает РИА Новости. Об этом Зеленский заявил в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи.

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По его словам, нужны превентивные удары, чтобы в России знали, что их ожидает, в случае применения ядерного оружия.

«Не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать - ах, ты так, тогда получи вот это», - добавил глава Украины.

Ранее Зеленский ввел в действие решение о невозможности переговоров с Путиным, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаЯдерный УдарРоссияВладимир Зеленский
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