Зеленский призвал НАТО нанести ядерный удар по России

По его словам, нужны превентивные удары, чтобы в России знали, что их ожидает, в случае применения ядерного оружия.

«Не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать - ах, ты так, тогда получи вот это», - добавил глава Украины.

Ранее Зеленский ввел в действие решение о невозможности переговоров с Путиным, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

