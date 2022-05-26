Экс-президента Молдавии Додона арестовали на 30 суток
Суд сектора Чокана Кишинёва на 30 суток поместил бывшего президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест, сообщает ТАСС.
Экс-глава государства обвиняется в коррупции и госизмене.
«Суд постановил частично удовлетворить запрос прокуроров, использовать в отношении Додона превентивную меру в виде домашнего ареста», - отмечается в решении суда.
Ранее Генпрокуратуре Молдавии заявили, что Додон был задержан на 72 часа. Политик отметил, что обвинения против него политические и «шиты белыми нитками». Додон подчеркнул, что имеет доказательства своей невиновности.
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