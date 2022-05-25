Додон заявил, что имеет доказательства своей невиновности
Задержанный по подозрению в коррупции экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что имеет доказательства своей невиновности. Об этом сообщает ТАСС.
По словам экс-лидера страны, его доказательства снимут с него любые подозрения. Он также назвал обвинения против него политическим делом «шитым белыми нитками».
Против бывшего президента на основании видеозаписей возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции.
На видео, попавшем в интернет и датированном июнем 2019 года, Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и передает ему черный пакет. Из разговора мужчин становится понятно, что в нем находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, которой руководил Додон.
В 2020 году в возбуждении уголовного дела было отказано.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- Число погибших при стрельбе в школе США выросло до 15
- Додон заявил, что имеет доказательства своей невиновности
- Два школьника погибли при стрельбе в школе в США
- Человек упал на рельсы на станции метро «Смоленская»
- Канада в четвертьфинале ЧМ по хоккею сыграет со Швецией
- Число рейсов из Нарьян-Мара в Архангельск увеличат с 1 июня
- Дуда обвинил Германию в ослаблении военного потенциала Польши
- ООН не поддержит турецкую операцию на севере Сирии
- СМИ: Шрёдер отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома»
- Зеленский потребовал от России вернуть все территории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru