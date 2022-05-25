Задержанный по подозрению в коррупции экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что имеет доказательства своей невиновности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам экс-лидера страны, его доказательства снимут с него любые подозрения. Он также назвал обвинения против него политическим делом «шитым белыми нитками».

Против бывшего президента на основании видеозаписей возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции.

На видео, попавшем в интернет и датированном июнем 2019 года, Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и передает ему черный пакет. Из разговора мужчин становится понятно, что в нем находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, которой руководил Додон.

В 2020 году в возбуждении уголовного дела было отказано.







