Экс-премьер Великобритании Джонсон призвал разрешить ВСУ наносить удары по РФ без одобрения США

Пять экс-министров обороны Великобритании, а также бывший глава правительства Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Украине применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российской территории, без одобрения США, сообщает Times.

СМИ: У Украины заканчиваются ракеты Storm Shadow

По данным газеты, к такому шагу призывают бывшие министры обороны Британии Грант Шэппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордонт и Лиам Фокс.

Разрешение Вашингтона на применение Storm Shadow для ударов по РФ необходимо по той причине, что ракеты используются в тандеме с системами США.

Ранее стало известно, что решение о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям в России уже принято, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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