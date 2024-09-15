Экс-премьер Великобритании Джонсон призвал разрешить ВСУ наносить удары по РФ без одобрения США
Пять экс-министров обороны Великобритании, а также бывший глава правительства Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Украине применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российской территории, без одобрения США, сообщает Times.
По данным газеты, к такому шагу призывают бывшие министры обороны Британии Грант Шэппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордонт и Лиам Фокс.
Разрешение Вашингтона на применение Storm Shadow для ударов по РФ необходимо по той причине, что ракеты используются в тандеме с системами США.
Ранее стало известно, что решение о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям в России уже принято, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд установил антироссийскую пропаганду на выступлениях Галкина*
- Экс-премьер Великобритании Джонсон призвал разрешить ВСУ наносить удары по РФ без одобрения США
- Украина одобрила призыв Польши не платить пособия беженцам для их мобилизации
- В США заявили, что Байден планирует сосредоточиться на поддержке Украины
- Шварценеггер потренировал Орбана в Будапеште
- СМИ: Украина готова прекратить огонь «на отдельных участках»
- Мошенники «переключились» на приложения для здоровья
- Столтенберг назвал необходимым диалог с РФ для завершения конфликта
- Буданов заявил о проблемах из-за массового применения российских «Искандеров»
- НАТО: Разрешение Киеву бить вглубь РФ является оправданным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru