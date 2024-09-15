Экс-премьер Великобритании Джонсон призвал разрешить ВСУ наносить удары по РФ без одобрения США

По данным газеты, к такому шагу призывают бывшие министры обороны Британии Грант Шэппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордонт и Лиам Фокс.

Разрешение Вашингтона на применение Storm Shadow для ударов по РФ необходимо по той причине, что ракеты используются в тандеме с системами США.

Ранее стало известно, что решение о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям в России уже принято, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

